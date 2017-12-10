Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 42
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Руни 76
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
10 дек. 2017, 17:15 МСК
10.12.2017, 17:15 МСК
воскресенье
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
19
Мане
Садио Мане
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
11
Салах
Мохамед Салах
42'
42'
90
29
Соланке
Доминик Соланке
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
23
Джан
Эмре Джан
9
Фирмино
Роберто Фирмино
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
10
Руни
Уэйн Руни
76'
76'
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
4
Кин
Майкл Кин
12
Леннон
Аарон Леннон
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
27
Влашич
Никола Влашич
31
Лукман
Адемола Лукман