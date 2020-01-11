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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ришарлисон 38
1:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
11 янв. 2020, 18:00 МСК
11.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
20
Бернард
Бернард
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
38'
38'
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
13
Мина
Йерри Мина
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
8
Делф
Фабиан Делф
27
Кен
Мойзе Кен
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
90
30
Бернардо
Бернардо
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
7
Мопе
Нил Мопе
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
13
Гросс
Паскаль Гросс
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
8
Биссума
Ив Биссума
46
Альсате
Стивен Альсате
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй