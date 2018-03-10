Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Бонг 60
Тосун 76
2:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
10 марта 2018, 18:00 МСК
10.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
4
Кин
Майкл Кин
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
7
Боласи
Янник Боласи
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
14
Тосун
Дженк Тосун
76'
76'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
15
Мартина
Куко Мартина
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
20
Классен
Дэви Классен
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
19
Ниасс
Умар Ниасс
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
60'
60'
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
7
Каял
Бирам Каял
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
18
Голдсон
Коннор Голдсон
20
Мач
Солли Мач
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
25
Локадия
Юрген Локадия