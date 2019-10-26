Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Гросс 15
Мопе 80
Динь 90
3:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Уэбстер 20
Калверт-Льюин 74
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
26 окт. 2019, 17:00 МСК
26.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
15'
15'
66
22
Монтойя
Мартин Монтойя
65
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
7
Мопе
Нил Мопе
80'
80'
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
20'
20'
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
80
46
Альсате
Стивен Альсате
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
14
Балогун
Леон Балогун
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
8
Биссума
Ив Биссума
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
11
Троссард
Леандро Троссард
Эвертон
мин
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
72
12
Динь
Люка Динь
90'
90'
90
5
Кин
Майкл Кин
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
20
Бернард
Бернард
30
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
72
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
8
Делф
Фабиан Делф
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
74'
27
Кен
Мойзе Кен