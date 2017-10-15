Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Кноккарт 82
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Руни 89
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
15 окт. 2017, 15:30 МСК
15.10.2017, 15:30 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Даффи
Шейн Даффи
73
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
90
2
Бруно
Бруно
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
82'
82'
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
73
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
85
Запасные
26
Крул
Тим Крул
4
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
3
Бонг
Гаэтан Бонг
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
49
Моламби
Джейсон Моламби
37
Браун
Исайя Браун
19
Искьердо
Хосе Искьердо
Эвертон
мин
27
Влашич
Никола Влашич
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
84
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
4
Кин
Майкл Кин
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
69
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
10
Руни
Уэйн Руни
89'
89'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
15
Мартина
Куко Мартина
20
Классен
Дэви Классен
26
Дэвис
Том Дэвис
11
Миральяс
Кевин Миральяс
19
Ниасс
Умар Ниасс