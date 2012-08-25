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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Васкес 44
1:2
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Аламо 51
Поштига 89
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
25 авг. 2012, 22:00 МСК
25.08.2012, 22:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
59
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
59
0
Гомес
Кристиан Гомес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
90
0
Васкес
Альваро Васкес
44'
44'
79
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Форлин
Хуан Форлин
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Симау
Симау
0
Техера
Серхио Техера
0
Кристиан
Кристиан
0
Фонте
Руи Фонте
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Гони Байо
Рауль Гони Байо
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
69
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
87
0
Хосе Мари
Хосе Мари
90
0
Поштига
Элдер Поштига
89'
89'
90
0
Ориоль
Эду Ориоль
46
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Родригес
Виктор Родригес
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Орти
Хорхе Орти
0
Аламо
Хави Аламо
51'