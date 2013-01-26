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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
26 янв. 2013, 22:00 МСК
26.01.2013, 22:00 МСК
суббота
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
72
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Родригес
Виктор Родригес
84
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
0
Бабович
Стефан Бабович
0
Уилчез
Лукас Уилчез
0
Хосе Мари
Хосе Мари
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Орти
Хорхе Орти
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Симау
Симау
90
0
Санчес
Виктор Санчес
51
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
80
Запасные
0
Парреньо
Херман Парреньо
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Петров
Мартин Петров
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Лонго
Самуэле Лонго