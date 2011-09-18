Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Луис Гарсия 29
Луис Гарсия 90
2:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Лопес 71
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
18 сент. 2011, 17:00 МСК
18.09.2011, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
78
0
Матеос
Давид Матеос
90
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Микаэл
Рубен Микаэл
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
60
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
29'
90'
29', 90'
90
0
Поштига
Элдер Поштига
81
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Абрахам
Абрахам
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Браулио
Нобрега Браулио
0
Баррера
Пабло Баррера
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
46
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Лопес
Хави Лопес
71'
71'
90
0
Верду
Хоан Верду
24
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Васкес
Альваро Васкес
46
0
Тьеви
Тьеви
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Ромарик
Ромарик
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Фонте
Руи Фонте