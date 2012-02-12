Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:2
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Да Силва 55
Хуан Карлос 90
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
12 февр. 2012, 14:00 МСК
12.02.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
65
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Вайсс
Владимир Вайсс
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Уче
Калу Уче
72
Запасные
0
Бадия
Эдгар Бадия
0
Амат
Жорди Амат
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Кристиан
Кристиан
0
Фонте
Руи Фонте
0
Тьеви
Тьеви
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
55'
55'
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
61
0
Поштига
Элдер Поштига
85
0
Ориоль
Эду Ориоль
74
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Абрахам
Абрахам
0
Дуймович
Томислав Дуймович
0
Томас
Антонио Томас
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Микаэл
Рубен Микаэл
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90'