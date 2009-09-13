Матч завершен
Дженоа
Генуя
Флоккари 45
Место 55
Креспо 75
Харджа 87
4:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 45
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
13 сент. 2009, 21:45 МСК
13.09.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
77
0
Росси
Марко Росси
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
47
0
Флоккари
Сержио Флоккари
45'
45'
59
0
Место
Джандоменико Место
55'
55'
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Томович
Ненад Томович
0
Фатич
Иван Фатич
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Харджа
Хуссин Харджа
87'
0
Креспо
Эрнан Креспо
75'
0
Паласио
Родриго Паласио
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
45'
45'
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
72
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
58
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Суньига
Камило Суньига
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
0
Денис
Херман Денис