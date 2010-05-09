Матч завершен
Дженоа
Генуя
Скулли 57
1:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
9 мая 2010, 16:00 МСК
9.05.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Томович
Ненад Томович
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
46
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
65
0
Скулли
Джузеппе Скулли
57'
57'
90
0
Паласио
Родриго Паласио
89
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Фатич
Иван Фатич
0
Алексич
Даниэль Алексич
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Гучер
Роберт Гучер
0
Суасо
Давид Суасо
0
Палладино
Раффаэле Палладино
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Антонини
Лука Антонини
74
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
57
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Пато
Пато
66
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Бонера
Даниэле Бонера
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар