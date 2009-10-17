Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:5
Матч завершен
Интер
Милан
Камбьяссо 6
Балотелли 31
Станкович 45
Виейра 66
Майкон 71
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
17 окт. 2009, 21:45 МСК
17.10.2009, 21:45 МСК
суббота
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
69
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Модесто
Франческо Модесто
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
62
0
Скулли
Джузеппе Скулли
62
0
Палладино
Раффаэле Палладино
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Томович
Ненад Томович
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Росси
Марко Росси
0
Раджио
Сильвано Раджио
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Паласио
Родриго Паласио
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
77
0
Майкон
Майкон
71'
71'
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
6'
6'
46
0
Станкович
Деян Станкович
45'
45'
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
73
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
31'
31'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Виейра
Патрик Виейра
66'
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
0
Суасо
Давид Суасо