Матч завершен
Динамо
Москва
Рыков 71
Черных 74
2:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Дзюба 53
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
31 марта 2018, 16:30 МСК
31.03.2018, 16:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
4
Рыков
Владимир Рыков
71'
71'
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Соу
Самба Соу
90
5
Теттех
Абдул Теттех
62
48
Луценко
Евгений Луценко
79
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
13
Черных
Федор Черных
74'
74'
86
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
2
Морозов
Григорий Морозов
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
26
Калугин
Никита Калугин
23
Соснин
Антон Соснин
7
Марков
Евгений Марков
90
Обольский
Николай Обольский
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
52
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
85
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
76
24
Дзюба
Артем Дзюба
53'
53'
90
10
Кангва
Эванс Кангва
76
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
1
Обухов
Игорь Обухов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
77
Александров
Михаил Александров
22
Буранов
Данила Буранов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
80
Ивакин
Ярослав Ивакин
88
Шевченко
Игорь Шевченко
19
Расич
Федерико Расич