Матч завершен
Арсенал
Тула
Беляев 17
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
15 сент. 2017, 19:30 МСК
15.09.2017, 19:30 МСК
пятница
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
98
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
17'
17'
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
78
Максимов
Илья Максимов
78
8
Чаушич
Горан Чаушич
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
86
Запасные
31
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
11
Ткачев
Сергей Ткачев
19
Расич
Федерико Расич
10
Кангва
Эванс Кангва
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
42
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
23
Соснин
Антон Соснин
90
6
Тиам
Хали Тиам
46
8
Панченко
Кирилл Панченко
68
21
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
2
Морозов
Григорий Морозов
4
Шунич
Тони Шунич
10
Зотов
Александр Зотов
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
48
Луценко
Евгений Луценко
14
Вандерсон
Вандерсон