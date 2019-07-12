Матч завершен
Арсенал
Тула
Григалава 84
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Кардозу 16
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
12 июля 2019, 20:00 МСК
12.07.2019, 20:00 МСК
пятница
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
8
Григалава
Гиа Григалава
84'
84'
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
10
Кангва
Эванс Кангва
90
29
Банда
Ламек Банда
73
Запасные
50
Шамов
Егор Шамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
26
Коне
Бакари Коне
13
Володько
Максим Володько
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
20
Чаушич
Горан Чаушич
25
Кангва
Кингс Кангва
48
Луценко
Евгений Луценко
30
Тудоре
Александру Тудоре
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
80
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
87
7
Кардозу
Мигел Кардозу
16'
16'
71
5
Теттех
Абдул Теттех
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
34
Рауш
Константин Рауш
4
Рыков
Владимир Рыков
18
Ордец
Иван Ордец
12
Липовой
Данил Липовой
27
Соу
Самба Соу
13
Калинин
Игорь Калинин
20
Грулев
Вячеслав Грулев
19
Москвичев
Владимир Москвичев
8
Панченко
Кирилл Панченко
10
Черных
Федор Черных