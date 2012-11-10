Матч завершен
Динамо
Москва
2:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
10 нояб. 2012, 12:30 МСК
10.11.2012, 12:30 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы