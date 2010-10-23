Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
23 окт. 2010, 13:00 МСК
23.10.2010, 13:00 МСК
суббота
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Епуряну
Александр Епуряну
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
71
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
64
0
Ропотан
Адриан Ропотан
71
0
Самедов
Александр Самедов
90
0
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
0
Габулов
Владимир Габулов
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
0
Ломич
Марко Ломич
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Якубко
Мартин Якубко
0
Воронин
Андрей Воронин