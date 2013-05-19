Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
19 мая 2013, 12:30 МСК
19.05.2013, 12:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Гранат
Владимир Гранат
74
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Епуряну
Александр Епуряну
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
62
0
Яншер
Якоб Яншер
60
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Юсупов
Артур Юсупов
90
0
Джуджак
Балаж Джуджак
90
0
Кураньи
Кевин Кураньи
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
0
Березовский
Роман Березовский
0
Чичерин
Никита Чичерин
0
Рыков
Владимир Рыков
0
Сапета
Александр Сапета
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Соловьев
Иван Соловьев
0
Соломатин
Павел Соломатин