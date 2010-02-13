Дерби Каунти - Бирмингем Сити: 13 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
1:2

Дерби Каунти - Бирмингем Сити: 13 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
13 февр. 2010, 18:00 МСК
13.02.2010, 18:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Бирмингем Сити
мин
1
Lee Camp
Lee Camp
5
Maxime Colin
Maxime Colin
12
Harlee Dean
Harlee Dean
3
Kristian Pedersen
Kristian Pedersen
14
Jake Clarke-Salter
Jake Clarke-Salter
34
Ivan Sunjic
Ivan Sunjic
2
Wes Harding
Wes Harding
6
M. Kieftenbeld
M. Kieftenbeld
18
Kerim Mrabti
Kerim Mrabti
10
Lukas Jutkiewicz
Lukas Jutkiewicz
40
Scott Hogan
Scott Hogan
Запасные
4
Marc Roberts
Marc Roberts
-
7
Dan Crowley
Dan Crowley
-
20
Gary Gardner
Gary Gardner
-
15
Jefferson Montero
Jefferson Montero
-
27
Connal Trueman
Connal Trueman
-
44
Caolan Boyd-Munce
Caolan Boyd-Munce
-
45
Ryan Burke
Ryan Burke
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

13.02.2010 13 февр. 2010 сб 18:00
Дерби Каунти
1 : 2
Бирмингем Сити
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 18:00
Дерби Каунти
1
Бирмингем Сити
2
02.02.2008 02 февр. 2008 сб 18:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Дерби Каунти
02.02.2008 02 февр. 2008 сб 18:00
Бирмингем Сити
1
Дерби Каунти
1
25.08.2007 25 авг. 2007 сб 17:00
Дерби Каунти
1 : 2
Бирмингем Сити
25.08.2007 25 авг. 2007 сб 17:00
Дерби Каунти
1
Бирмингем Сити
2

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