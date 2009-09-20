Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
Косово
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Челси
Лондон
Коул 35
Баллак 58
Дрогба 65
3:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
20 сент. 2009, 18:00 МСК
20.09.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
35'
35'
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
58'
58'
62
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
65'
65'
85
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Калу
Саломон Калу
0
Борини
Фабио Борини
Тоттенхэм
мин
0
Кудичини
Карло Кудичини
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
82
0
Кинг
Ледли Кинг
49
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
69
0
Кин
Робби Кин
90
Запасные
0
Гомес
Эурелью Гомес
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Ноутон
Кайл Ноутон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Кранчар
Нико Кранчар
0
Крауч
Питер Крауч
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос