Матч завершен
Челси
Лондон
Жоржиньо 50
Виллиан 76
2:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
28 сент. 2019, 17:00 МСК
28.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
76'
76'
90
11
Педро
Педро
63
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
8
Баркли
Росс Баркли
68
5
Жоржиньо
Жоржиньо
50'
50'
90
1
Кепа
Кепа
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
84
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
44
Гехи
Марк Гехи
17
Ковачич
Матео Ковачич
24
Джеймс
Рис Джеймс
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
18
Моуй
Аарон Моуй
65
33
Берн
Дэн Берн
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
7
Мопе
Нил Мопе
79
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
8
Биссума
Ив Биссума
46
46
Альсате
Стивен Альсате
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
3
Бонг
Гаэтан Бонг
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
28
Балуцэ
Тудор Балуцэ
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
44
Коннолли
Аарон Коннолли