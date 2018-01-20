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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
0:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 3
Виллиан 6
Азар 77
Мозес 89
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
20 янв. 2018, 15:30 МСК
20.01.2018, 15:30 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
18
Голдсон
Коннор Голдсон
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
4
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
23
Росеньор
Лиам Росеньор
7
Каял
Бирам Каял
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
9
Бэлдок
Сэм Бэлдок
19
Искьердо
Хосе Искьердо
Челси
мин
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
22
Виллиан
Виллиан
6'
6'
90
10
Азар
Эден Азар
3'
77'
3', 77'
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
89'
89'
90
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
90
Запасные
37
Эдуарду
Эдуарду
30
Луис
Давид Луис
44
Ампаду
Итан Ампаду
8
Баркли
Росс Баркли
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
17
Мусонда
Шарли Мусонда