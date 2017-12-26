Матч завершен
Челси
Лондон
Мората 46
Алонсо 60
2:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
26 дек. 2017, 18:00 МСК
26.12.2017, 18:00 МСК
вторник
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
60'
60'
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
9
Мората
Альваро Мората
46'
46'
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
44
Ампаду
Итан Ампаду
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
90
7
Каял
Бирам Каял
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
10
Хемед
Томер Хемед
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
18
Голдсон
Коннор Голдсон
13
Гросс
Паскаль Гросс
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
9
Бэлдок
Сэм Бэлдок