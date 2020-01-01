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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Джаханбакш 84
1:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Аспиликуэта 10
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
1 янв. 2020, 15:30 МСК
1.01.2020, 15:30 МСК
среда
Составы
Брайтон & Хов
мин
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
18
Моуй
Аарон Моуй
68
33
Берн
Дэн Берн
22
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
7
Мопе
Нил Мопе
90
-
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
84'
84'
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
8
Биссума
Ив Биссума
46
46
Альсате
Стивен Альсате
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
22
Даффи
Шейн Даффи
13
Гросс
Паскаль Гросс
6
Стивенс
Дейл Стивенс
30
Бернардо
Бернардо
44
Коннолли
Аарон Коннолли
Челси
мин
22
Виллиан
Виллиан
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
10'
10'
90
5
Зума
Курт Зума
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
1
Кепа
Кепа
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
66
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
73
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
33
Эмерсон
Эмерсон
48
Лампти
Тарик Лампти
17
Ковачич
Матео Ковачич
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
23
Батшуайи
Миши Батшуайи