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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Юнес 67
1:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гетце 31
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
24 февр. 2013, 17:30 МСК
24.02.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Юнес
Армин Юнес
67'
67'
80
0
Рупп
Лукас Рупп
90
0
Ханке
Майк Ханке
63
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
46
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
82
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
71
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Гетце
Марио Гетце
31'
31'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Бендер
Свен Бендер
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Шахин
Нури Шахин
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Байнер
Балинт Байнер