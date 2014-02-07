Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сон 62
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
7 февр. 2014, 22:30 МСК
7.02.2014, 22:30 МСК
пятница
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
83
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
67
0
Джака
Гранит Джака
83
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Сэм
Сидней Сэм
69
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
62'
62'
81
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Донати
Джулио Донати
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Дердийок
Эрен Дердийок