Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 23
Сэм 28
Сэм 60
Кастро 72
4:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штранцль 54
Аранго 57
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
24 авг. 2013, 16:30 МСК
24.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
72'
72'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
71
0
Сэм
Сидней Сэм
28'
60'
28', 60'
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
23'
23'
83
0
Сон
Хын-Мин Сон
88
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Донати
Джулио Донати
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Джан
Эмре Джан
0
Крузе
Робби Крузе
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
54'
54'
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
57'
57'
75
0
Херрманн
Патрик Херрманн
87
0
Джака
Гранит Джака
75
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота