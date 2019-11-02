Матч завершен
Байер
Леверкузен
Фолланд 25
1:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Вендт 18
Тюрам 42
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
2 нояб. 2019, 17:30 МСК
2.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
25'
25'
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
4
Та
Джонатан Та
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
18
Венделл
Венделл
90
13
Аларио
Лукас Аларио
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
3
Рецос
Панайотис Рецос
20
Арангис
Чарлес Арангис
11
Амири
Надим Амири
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
9
Бэйли
Леон Бэйли
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
Боруссия
мин
17
Вендт
Оскар Вендт
18'
18'
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
42'
42'
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
Запасные
31
Грюн
Макс Грюн
5
Штробль
Тобиас Штробль
15
Байер
Луис Байер
13
Штиндль
Ларс Штиндль
16
Траоре
Ибрахима Траоре
8
Закария
Денис Закария
22
Бенеш
Ласло Бенеш