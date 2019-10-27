Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Тюрам 28
Вендт 45
Эльведи 75
Закария 85
4:2
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Да Коста 59
Хинтереггер 79
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
27 окт. 2019, 20:00 МСК
27.10.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Боруссия
мин
17
Вендт
Оскар Вендт
45'
45'
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
75'
75'
90
8
Закария
Денис Закария
85'
85'
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
22
Бенеш
Ласло Бенеш
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
28'
28'
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
Запасные
31
Грюн
Макс Грюн
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
15
Байер
Луис Байер
13
Штиндль
Ларс Штиндль
6
Крамер
Кристоф Крамер
23
Хофманн
Йонас Хофманн
Айнтрахт
мин
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
79'
79'
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
59'
59'
90
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
10
Костич
Филип Костич
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
15
Камада
Даичи Камада
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
25
Дурм
Эрик Дурм
3
Фалет
Симон Фалет
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
28
Кор
Доминик Кор
16
Торро
Лукас Торро
7
Йовелич
Деян Йовелич