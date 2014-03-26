Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хоселу 16
1:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
26 марта 2014, 22:00 МСК
26.03.2014, 22:00 МСК
среда
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
88
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
83
0
Хоселу
Хоселу
16'
16'
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Штендера
Марк Штендера
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Корб
Юлиан Корб
79
0
Аранго
Хуан Аранго
78
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
55
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Янчке
Тони Янчке
0
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Хргота
Бранимир Хргота