Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Аранго 11
Вендт 18
Херрманн 60
Раффаэл 66
4:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Айхнер 15
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
27 окт. 2013, 19:30 МСК
27.10.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Вендт
Оскар Вендт
18'
18'
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
77
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
11'
11'
86
0
Херрманн
Патрик Херрманн
60'
60'
90
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
66'
66'
78
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Русс
Марко Русс
39
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
74
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
67
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
15'
15'
90
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Лакич
Срджан Лакич