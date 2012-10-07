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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Аранго 8
Де Йонг 24
2:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
7 окт. 2012, 16:30 МСК
7.10.2012, 16:30 МСК
воскресенье
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
8'
8'
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Джака
Гранит Джака
70
0
Рупп
Лукас Рупп
90
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
24'
24'
81
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Ринг
Александер Ринг
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
87
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
56
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Ошшен
Оливье Ошшен
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Хоффер
Эрвин Хоффер