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Боруссия VS Гройтер Фюрт
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Боруссия - Гройтер Фюрт: 15 декабря 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - Гройтер Фюрт: 15 декабря 2021 смотреть онлайн
Гройтер Фюрт
Фюрт
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
15 дек. 2021, -:- МСК
15.12.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Гройтер Фюрт
мин
30
S. Burchert
S. Burchert
18
M. Meyerhofer
M. Meyerhofer
4
Maximilian Bauer
Maximilian Bauer
15
S. Ernst
S. Ernst
33
P. Seguin
P. Seguin
37
J. Green
J. Green
16
Håvard Nielsen
Håvard Nielsen
14
H. N. Sarpei
H. N. Sarpei
10
B. Hrgota
B. Hrgota
Запасные
27
Иттер
Жан-Лука Иттер
-
40
J. Leweling
J. Leweling
-
1
Marius Funk
Marius Funk
-
2
Simon Asta
Simon Asta
-
21
T. Tillman
T. Tillman
-
19
Dickson Abiama
Dickson Abiama
-
7
Robin Kehr
Robin Kehr
-
29
Elias Kratzer
Elias Kratzer
-
8
Marijan Ćavar
Marijan Ćavar
-
Главный тренер
Франк Крамер
Прошлые матчи
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:45
Гройтер Фюрт
1 : 2
Боруссия
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:45
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
2
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
16:30
Гройтер Фюрт
1 : 6
Боруссия
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
16:30
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
6
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Гройтер Фюрт
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
3
Гройтер Фюрт
1
20.03.2012
20 марта 2012
вт
22:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Боруссия
20.03.2012
20 марта 2012
вт
22:30
Гройтер Фюрт
0
Боруссия
1
Новости
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро
вчера, 14:21
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 23:51
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
13 апреля, 11:24
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
13 апреля, 11:22
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
12 апреля, 21:13