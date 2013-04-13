Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Приб 71
1:6
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гетце 12
Гюндоган 15
Блащиковски 28
Гюндоган 33
Гетце 45
Левандовски 80
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
13 апр. 2013, 16:30 МСК
13.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
38
0
Сарарер
Серкан Сарарер
82
0
Варга
Йожеф Варга
46
0
Пецос
Танос Пецос
90
0
Приб
Эдгар Приб
71'
71'
90
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Джурдич
Никола Джурдич
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Нехриг
Бернд Нехриг
0
Пекович
Милорад Пекович
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Гайс
Йоханнес Гайс
0
Пледль
Томас Пледль
0
Аземи
Илир Аземи
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
61
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
15'
33'
15', 33'
68
0
Гетце
Марио Гетце
12'
45'
12', 45'
46
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
28'
28'
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
80'
80'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Суботич
Невен Суботич
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
0
Бендер
Свен Бендер
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шибер
Юлиан Шибер