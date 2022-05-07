Гройтер Фюрт - Боруссия: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Гройтер Фюрт
Фюрт
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Гройтер Фюрт - Боруссия: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
7 мая 2022, -:- МСК
7.05.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:45
Гройтер Фюрт
1 : 2
Боруссия
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:45
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
2
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 16:30
Гройтер Фюрт
1 : 6
Боруссия
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 16:30
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
6
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Гройтер Фюрт
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
Боруссия
3
Гройтер Фюрт
1
20.03.2012 20 марта 2012 вт 22:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Боруссия
20.03.2012 20 марта 2012 вт 22:30
Гройтер Фюрт
0
Боруссия
1

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