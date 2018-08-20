Гройтер Фюрт - Боруссия: 20 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
1:2

Гройтер Фюрт - Боруссия: 20 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Витсель 90
Ройс 120
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
20 авг. 2018, 21:45 МСК
20.08.2018, 21:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Гройтер Фюрт
мин
30
Бурхерт
Саша Бурхерт
90
19
Хильберт
Роберто Хильберт
90
37
Грин
Юлиан Грин
90
21
Омладич
Ник Омладич
90
20
Атанга
Давид Атанга
90
Запасные
9
Паркер
Шоун Паркер
-
17
Резе
Фабиан Резе
-
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
11
Ройс
Марко Ройс
120'
120'
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
19
Дауд
Махмуд Дауд
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
27
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
36
Топрак
Омер Топрак
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
5
Хакими
Ашраф Хакими
-
28
Витсель
Аксель Витсель
90'
-
20
Филипп
Максимилиан Филипп
-

События

Матч окончен 1:2
120'
ГОЛ! 0:2
Марко Ройс
115'
Желтая карточка
Мануэль Аканжи
90'
ГОЛ! 0:1
Аксель Витсель

Прошлые матчи

20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:45
Гройтер Фюрт
1 : 2
Боруссия
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:45
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
2
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 16:30
Гройтер Фюрт
1 : 6
Боруссия
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 16:30
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
6
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Гройтер Фюрт
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
Боруссия
3
Гройтер Фюрт
1
20.03.2012 20 марта 2012 вт 22:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Боруссия
20.03.2012 20 марта 2012 вт 22:30
Гройтер Фюрт
0
Боруссия
1

Новости

Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
# Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09