Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Александр Соболев
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Испания
Бельгия
Франция
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Германии
Гройтер Фюрт VS Боруссия
Поделиться:
Гройтер Фюрт - Боруссия: 20 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
1:2
Гройтер Фюрт - Боруссия: 20 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Витсель 90
Ройс 120
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
20 авг. 2018, 21:45 МСК
20.08.2018, 21:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Гройтер Фюрт
мин
30
Бурхерт
Саша Бурхерт
90
19
Хильберт
Роберто Хильберт
90
37
Грин
Юлиан Грин
90
21
Омладич
Ник Омладич
90
20
Атанга
Давид Атанга
90
Запасные
9
Паркер
Шоун Паркер
-
17
Резе
Фабиан Резе
-
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
11
Ройс
Марко Ройс
120'
120'
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
19
Дауд
Махмуд Дауд
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
27
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
36
Топрак
Омер Топрак
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
5
Хакими
Ашраф Хакими
-
28
Витсель
Аксель Витсель
90'
-
20
Филипп
Максимилиан Филипп
-
События
Матч окончен 1:2
120'
ГОЛ! 0:2
Марко Ройс
115'
Желтая карточка
Мануэль Аканжи
90'
ГОЛ! 0:1
Аксель Витсель
Прошлые матчи
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:45
Гройтер Фюрт
1 : 2
Боруссия
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:45
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
2
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
16:30
Гройтер Фюрт
1 : 6
Боруссия
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
16:30
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
6
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Гройтер Фюрт
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
3
Гройтер Фюрт
1
20.03.2012
20 марта 2012
вт
22:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Боруссия
20.03.2012
20 марта 2012
вт
22:30
Гройтер Фюрт
0
Боруссия
1
Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09