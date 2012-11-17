Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 3
Левандовски 15
Гетце 42
3:1
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Штибер 5
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
17 нояб. 2012, 17:30 МСК
17.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
73
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Гетце
Марио Гетце
42'
42'
66
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
83
0
Левандовски
Роберт Левандовски
3'
15'
3'
15'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Ройс
Марко Ройс
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер
Гройтер Фюрт
мин
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
82
0
Аземи
Илир Аземи
73
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Штибер
Золтан Штибер
5'
5'
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Хефеле
Михаэль Хефеле
0
Баба
Абдул Рахман Баба
0
Пледль
Томас Пледль
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Эду
Эду
0
Нете
Кристофер Нете