Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 79
1:2
Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 37
Брэди 65
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
29 нояб. 2017, 22:45 МСК
29.11.2017, 22:45 МСК
среда
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
7
Пью
Марк Пью
90
8
Артер
Гарри Артер
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
79'
79'
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
15
Смит
Адам Смит
4
Гослинг
Дэн Гослинг
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
18
Дефо
Джермейн Дефо
9
Афобе
Беник Афобе
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Вуд
Крис Вуд
37'
37'
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
12
Брэди
Робби Брэди
65'
65'
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
28
Лонг
Кевин Лонг
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
10
Барнс
Эшли Барнс