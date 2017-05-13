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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Станислас 25
Кинг 85
2:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Воукс 83
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
13 мая 2017, 17:00 МСК
13.05.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
7
Пью
Марк Пью
90
8
Артер
Гарри Артер
81
18
Кук
Льюис Кук
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
25'
25'
87
17
Кинг
Джошуа Кинг
85'
85'
90
31
Муссе
Ли Муссе
66
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
14
Смит
Брэд Смит
26
Мингс
Тайрон Мингс
4
Гослинг
Дэн Гослинг
10
Градель
Макс Градель
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
33
Айб
Джордон Айб
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
83
23
Уорд
Стивен Уорд
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
21
Бойд
Джордж Бойд
55
9
Воукс
Сэм Воукс
83'
83'
90
10
Барнс
Эшли Барнс
45
28
Лонг
Крис Лонг
90
Запасные
29
Поп
Ник Поп
4
Фланаган
Джон Фланаган
27
Дариква
Тендэй Дариква
16
Дефур
Стивен Дефур
25
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
12
Брэди
Робби Брэди
7
Грэй
Андре Грэй