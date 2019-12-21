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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Родригес 89
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
21 дек. 2019, 18:00 МСК
21.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
16
Кук
Льюис Кук
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
21
Рико
Диего Рико
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
25
Симпсон
Джек Симпсон
6
Сурман
Эндрю Сурман
19
Станислас
Джуниор Станислас
53
Килкенни
Гэвин Килкенни
13
Уилсон
Каллум Уилсон
9
Соланке
Доминик Соланке
Бернли
мин
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
4
Корк
Джек Корк
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
1
Поп
Ник Поп
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
23
Питерс
Эрик Питерс
28
Лонг
Кевин Лонг
25
Леннон
Аарон Леннон
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
19
Родригес
Джей Родригес
89'
12
Брэди
Робби Брэди