Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 39
1:2
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 74
Уилсон 90
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
13 мая 2018, 17:00 МСК
13.05.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Вуд
Крис Вуд
39'
39'
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
26
Бардсли
Филлип Бардсли
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Воукс
Сэм Воукс
21
Уэллс
Нахки Уэллс
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
26
Мингс
Тайрон Мингс
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
22
Хиндман
Эмерсон Хиндман
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
74'
74'
90
33
Айб
Джордон Айб
90
31
Муссе
Ли Муссе
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
14
Смит
Брэд Смит
4
Гослинг
Дэн Гослинг
7
Пью
Марк Пью
18
Дефо
Джермейн Дефо
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90'