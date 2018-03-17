Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Айб 77
Станислас 89
2:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Родригес 48
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
17 марта 2018, 18:00 МСК
17.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
89'
89'
90
16
Кук
Льюис Кук
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
33
Айб
Джордон Айб
77'
77'
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
6
Сурман
Эндрю Сурман
7
Пью
Марк Пью
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
18
Дефо
Джермейн Дефо
31
Муссе
Ли Муссе
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
19
Родригес
Джей Родригес
48'
48'
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
17
Бурк
Оливер Бурк
28
Филд
Сэм Филд