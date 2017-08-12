Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Хегази 31
1:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
12 авг. 2017, 17:00 МСК
12.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
31'
31'
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
72
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
28
Филд
Сэм Филд
70
19
Родригес
Джей Родригес
88
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
49
Уилсон
Кейн Уилсон
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
22
Шадли
Насер Шадли
34
Харпер
Реким Харпер
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
45
Леко
Джонатан Леко
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
80
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
7
Пью
Марк Пью
46
8
Артер
Гарри Артер
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
9
Афобе
Беник Афобе
64
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
15
Смит
Адам Смит
26
Мингс
Тайрон Мингс
4
Гослинг
Дэн Гослинг
18
Дефо
Джермейн Дефо
33
Айб
Джордон Айб
31
Муссе
Ли Муссе