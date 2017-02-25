Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Доусон 10
Маколи 22
2:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 5
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
25 февр. 2017, 18:00 МСК
25.02.2017, 18:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
22
Шадли
Насер Шадли
88
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
22'
22'
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
10'
10'
54
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
73
11
Брант
Крис Брант
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
3
Ольссон
Йонас Ольссон
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
47
Филд
Сэм Филд
45
Леко
Джонатан Леко
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
26
Мингс
Тайрон Мингс
90
7
Пью
Марк Пью
79
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
32
Уилшир
Джек Уилшир
66
8
Артер
Гарри Артер
66
17
Кинг
Джошуа Кинг
5'
5'
90
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
14
Смит
Брэд Смит
4
Гослинг
Дэн Гослинг
19
Станислас
Джуниор Станислас
10
Градель
Макс Градель
9
Афобе
Беник Афобе
31
Муссе
Ли Муссе