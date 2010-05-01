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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Йенсен 29
Бенитес 41
2:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Томпсон 87
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
1 мая 2010, 14:45 МСК
1.05.2010, 14:45 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Виньяль
Грегори Виньяль
90
0
Харт
Джо Харт
90
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
79
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
41'
41'
90
0
Джером
Кэмерон Джером
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
67
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Мерфи
Дэвид Мерфи
0
Карсли
Ли Карсли
0
Тайнио
Теему Тайнио
0
Мичел
Мичел
0
Фахи
Кейт Фахи
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
29'
29'
90
0
Корт
Леон Корт
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
90
0
Александер
Грэм Александер
85
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Корк
Джек Корк
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
65
0
Патерсон
Мартин Патерсон
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
68
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Бикей
Андре Бикей
0
Дафф
Майкл Дафф
0
МакДональд
Александер МакДональд
0
Родригес
Джей Родригес
0
Томпсон
Стивен Томпсон
87'
0
Блэйк
Робби Блэйк