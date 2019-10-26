Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Павар 13
Левандовски 53
2:1
Матч завершен
Унион
Берлин
Полтер 86
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
26 окт. 2019, 16:30 МСК
26.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
53'
53'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
14
Перишич
Иван Перишич
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
13'
13'
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
27
Алаба
Давид Алаба
33
Маи
Ларс Лукас Маи
18
Горецка
Леон Горецка
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
22
Гнабри
Серж Гнабри
Унион
мин
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
23
Кроос
Феликс Кроос
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
86'
27
Бекер
Шеральдо Бекер
8
Меес
Йосуа Меес