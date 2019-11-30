Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 34
1:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бэйли 10
Бэйли 35
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
30 нояб. 2019, 20:30 МСК
30.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
81
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
34'
34'
69
14
Перишич
Иван Перишич
69
27
Алаба
Давид Алаба
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
18
Горецка
Леон Горецка
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
17
Боатенг
Джером Боатенг
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
24
Толиссо
Корентен Толиссо
29
Коман
Кингсли Коман
Байер
мин
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
80
18
Венделл
Венделл
65
11
Амири
Надим Амири
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
10'
35'
10', 35'
63
19
Диаби
Мусса Диаби
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
3
Рецос
Панайотис Рецос
10
Демирбай
Керем Демирбай
29
Хаверц
Кай Хаверц
38
Беллараби
Карим Беллараби
13
Аларио
Лукас Аларио
7
Паулиньо
Паулиньо