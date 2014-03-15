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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 42
Швайнштайгер 51
2:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 88
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
15 марта 2014, 20:30 МСК
15.03.2014, 20:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Гетце
Марио Гетце
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
51'
51'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Кроос
Тони Кроос
82
0
Роббен
Арьен Роббен
63
0
Манджукич
Марио Манджукич
42'
42'
73
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Алаба
Давид Алаба
0
Лам
Филипп Лам
0
Рибери
Франк Рибери
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Шакири
Джердан Шакири
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
64
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Джан
Эмре Джан
77
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
88'
88'
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Донати
Джулио Донати
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Вагенер
Максимилиан Вагенер
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Брандт
Юлиан Брандт