Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Рибери 44
Алаба 77
2:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
10 нояб. 2012, 17:30 МСК
10.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
77'
77'
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
32
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
44'
44'
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Кроос
Тони Кроос
71
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
58
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Мюллер
Томас Мюллер
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Манджукич
Марио Манджукич
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Инуи
Такаши Инуи
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
84
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
58
0
Матмур
Карим Матмур
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
0
Ошшен
Оливье Ошшен