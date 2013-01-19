Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 26
Манджукич 61
2:0
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
19 янв. 2013, 17:30 МСК
19.01.2013, 17:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
69
0
Мюллер
Томас Мюллер
70
0
Манджукич
Марио Манджукич
26'
61'
26', 61'
85
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Рафинья
Рафинья
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Гомес
Марио Гомес
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Нете
Кристофер Нете
67
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
87
0
Пекович
Милорад Пекович
90
0
Пецос
Танос Пецос
90
0
Штибер
Золтан Штибер
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Пледль
Томас Пледль
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Пак
Юн-Бин Пак
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
0
Аземи
Илир Аземи